اتجاه ريماكس ايطالي وافالون للعقارات لسوق العقارات الإيطالي

(أنسامد) - يناير 5 - روما - تم إطلاق الإصدار الثالث من "قاعدة البيانات العقارية" وهي أداة التحليل التي نشأت من التعاون بين ري /ماكس ايطاليا و افالون للعقارات بمشاركة 24 ماكس .



بالإضافة إلى دراسة متعمقة حول ديناميكيات سوق العقارات الإيطالي في الربع الثالث من عام 2021 ، تركز داتا هوب على مدن ميلان وروما وتورين وجنوة مع نظرة عامة على المناطق ذات الصلة.



تتعلق حداثة هذا الإصدار بالدراسة المخصصة لأهم المنتجعات السياحية الساحلية الإيطالية ، ولا سيما المناطق والبلديات التي حصلت على جائزة "العلم الأزرق". تستند الاعتبارات والتنبؤات إلى بيانات المعاملات الحقيقية التي تتم معالجتها بواسطة مركز أبحاث الشركتين ودعمها بالجداول والرسوم البيانية والرسوم البيانية في الوقت المناسب.



في عام 2021 ، تم استئناف الاقتصاد الوطني مع نتائج جيدة أيضًا لسوق العقارات. أدى النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي ، المدفوع أساسًا بقطاعات الخدمات والبناء والتصنيع ، إلى انتشار مناخ الثقة بين المستهلكين والشركات.



وفقًا للتحليلات التي أجراها مركز دراسة ري/ماكس ايطالي على الصفقة ، يكشف الربع الثالث من عام 2021 عن زيادة في ديناميكية سوق العقارات التي تم تسجيلها بالفعل في النصف الأول من عام 2021 ، مع الطلب المتزايد الذي يسير جنب جنبًا مع الانتعاش الاقتصادي لجميع وجهات الاستخدام التي تم تحليلها في داتا هوب (سكني ، لوجستي ، مكتبي ، تجاري ، سياحي). وبالتالي ، يوجد توسع واضح بالنسبة لشركة ري/ماكس مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة ، على الرغم من الانخفاض الفسيولوجي الطفيف في الربع الثالث ، بسبب العطلة الصيفية.



(أنسامد).



