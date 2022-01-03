دراسة : اتساع الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية

(أنسامد) - يناير 3 - روما - أدت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة COVID إلى توسيع الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية ، خاصة في بعض الدول الأعضاء في وسط وشرق أوروبا مثل المجر ورومانيا وبلغاريا ، وفقًا لمسح عبر الإنترنت حول الوباء في المناطق المحلية أجرته Eurofound في ثلاث فترات (ربيع 2020 ، وصيف 2020 ، وربيع 2021) وموضح في العدد الأخير من TerritoriALL ، وهي مجلة أنتجها برنامج الدراسة ESPON المتخصص في التحليلات الإقليمية.



على وجه الخصوص ، اتضح أنه بعد مرور عام على تفشي الوباء ، كانت النسبة المئوية لمن يجدون صعوبة في التغلب عليهم أعلى بنسبة 7 ٪ تقريبًا في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية.



قبل عام واحد فقط ، في ربيع 2020 ، كانت الفجوة 5٪.



كتب الباحثون أن هذا الاتجاه تم اكتشافه في غالبية الدول الأعضاء ، وإن بدرجات متفاوتة.



تمثل الصعوبات المالية للمناطق الريفية مشكلة حقيقية: ففي بلغاريا والمجر وليتوانيا ورومانيا ، أظهر حوالي 70٪ من الأشخاص الذين يعيشون بعيدًا عن المراكز الرئيسية مستوى معينًا من الصعوبة في تلبية احتياجاتهم ، بينما في كرواتيا واليونان وسلوفاكيا ، فإن النسبة المئوية حتى انه اعلى.



في نفس البلدان ، كانت النسبة المئوية لأولئك الذين يعيشون في المدن الذين أبلغوا عن صعوبات مالية أقل بكثير.



اشتكى من تمت مقابلتهم من صعوبات في دفع الفواتير والإيجارات والرهون العقارية. وارتفعت نسبة السكان في كل من المناطق الريفية والحضرية الذين لا يستطيعون دفع تكاليف خدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز ، وكذلك خدمات الهاتف. (أنسامد).



