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صندوق أرسطو الكبير ، 500 مليار في الإسكان الاجتماعي
    (أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - بدأ تنفيذ أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بين صندوق المعاشات و نقابات (المهندسين والمهندسين المعماريين) و نقابة (علماء النفس) في قطاع" كبار السن "، من خلال تطوير مساكن للمسنين في إيطاليا" ، من خلال صندوق حقيقي إدارة عقارات معهد الرفاهية العامة ارسطو.

    في مذكرة مشتركة من المؤسسات الثلاثة ، تقرر ان يسمي الصندوق ارسطو سينيور الذي تديره فابريكا Sgr ، سيطور برنامجًا استثماريًا بقيمة 500 مليون يورو ، مفتوحًا لمزيد من المساهمات من المستثمرين المؤسسيين الآخرين المهتمين بالمشاركة في "مبادرة لدعم الرفاهية ، بما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود ، من حيث تطوير البنى التحتية الاجتماعية".

    وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق "مملوك بالكامل لـصندوق المعاشات ويساعده قسم الأصول والاستثمارات ، منذ إنشائه في 2005 استخدم موارد صنوق المعاشات في خطة استثمار وطنية في المباني الجامعية ومعاهد البحوث والقطاعات ذات الانعكاسات الاجتماعية مثل المساعدة مساكن صحية ". (أنسامد).

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