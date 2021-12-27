صندوق أرسطو الكبير ، 500 مليار في الإسكان الاجتماعي

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - بدأ تنفيذ أول مشروع شراكة بين
القطاعين العام والخاص بين صندوق المعاشات و نقابات (المهندسين
والمهندسين المعماريين) و نقابة (علماء النفس) في قطاع" كبار السن
"، من خلال تطوير مساكن للمسنين في إيطاليا" ، من خلال صندوق حقيقي
إدارة عقارات معهد الرفاهية العامة ارسطو.
في مذكرة مشتركة من المؤسسات الثلاثة ، تقرر ان يسمي الصندوق
ارسطو سينيور الذي تديره فابريكا Sgr ، سيطور برنامجًا استثماريًا
بقيمة 500 مليون يورو ، مفتوحًا لمزيد من المساهمات من المستثمرين
المؤسسيين الآخرين المهتمين بالمشاركة في "مبادرة لدعم الرفاهية ،
بما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود ، من
حيث تطوير البنى التحتية الاجتماعية".
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق "مملوك بالكامل لـصندوق المعاشات
ويساعده قسم الأصول والاستثمارات ، منذ إنشائه في 2005 استخدم
موارد صنوق المعاشات في خطة استثمار وطنية في المباني الجامعية
ومعاهد البحوث والقطاعات ذات الانعكاسات الاجتماعية مثل المساعدة
مساكن صحية ". (أنسامد).