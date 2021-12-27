صندوق أرسطو الكبير ، 500 مليار في الإسكان الاجتماعي

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - بدأ تنفيذ أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بين صندوق المعاشات و نقابات (المهندسين والمهندسين المعماريين) و نقابة (علماء النفس) في قطاع" كبار السن "، من خلال تطوير مساكن للمسنين في إيطاليا" ، من خلال صندوق حقيقي إدارة عقارات معهد الرفاهية العامة ارسطو.



في مذكرة مشتركة من المؤسسات الثلاثة ، تقرر ان يسمي الصندوق ارسطو سينيور الذي تديره فابريكا Sgr ، سيطور برنامجًا استثماريًا بقيمة 500 مليون يورو ، مفتوحًا لمزيد من المساهمات من المستثمرين المؤسسيين الآخرين المهتمين بالمشاركة في "مبادرة لدعم الرفاهية ، بما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود ، من حيث تطوير البنى التحتية الاجتماعية".



وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق "مملوك بالكامل لـصندوق المعاشات ويساعده قسم الأصول والاستثمارات ، منذ إنشائه في 2005 استخدم موارد صنوق المعاشات في خطة استثمار وطنية في المباني الجامعية ومعاهد البحوث والقطاعات ذات الانعكاسات الاجتماعية مثل المساعدة مساكن صحية ". (أنسامد).



