شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مساكن لكبار السن

(أنسامد) - ديسمبر 26 - روما - أبرم الصندوق الوطني للتأمين ومساعدة المهندسين والمهندسين المعماريين (Inarcassa) والهيئة الوطنية للتأمين ومساعدة علماء النفس (Enpap) والمعهد الوطني للضمان الاجتماعي (Inps) اتفاقية لتنفيذ أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع "كبار السن"، من خلال تطوير مساكن لكبار السن في إيطاليا من خلال صندوق إدارة العقارات.



وفقا لبيان مشترك صادر عن الجهات الثلاثة، سيطور الصندوق برنامجًا استثماريًا بقيمة 500 مليون يورو، مفتوحًا لمزيد من المساهمات من المستثمرين المؤسسيين الآخرين المهتمين بالمشاركة في مبادرة لدعم الرفاهية، بما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية الاجتماعية.



منذ إنشائه في عام 2005، استخدم الصندوق موارد المعهد الوطني للضمان الاجتماعي في خطة استثمار وطنية في المباني الجامعية ومعاهد البحوث والقطاعات ذات الانعكاسات الاجتماعية مثل مساكن الرعاية الصحية.



تعبر خطة إسكان المسنين عن مفهوم جديد للرعاية السكنية، حيث يتم تأجير شقق لكبار السن مزودة بخدمات مشتركة، مثل الخدمات الصحية والمساعدة والنقل ، وأماكن الرياضة والاستجمام، وما إلى ذلك.



(أنسامد).



