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مبادرة فريدة في إيطاليا لتلبية الطلب على مساكن لكبار السن
    (أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - تقوم الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي مع "شريكين مهمين" بين صناديق التقاعد الخاصة ، هما صندوق (المهندسين المعماريين ) و (علماء النفس) بمبادرة مهمة ، فريدة من نوعها في ايطاليا " ، تستثمر هذه الصناديق في صنع الرفاهية لكبار السن ، ونحول أحد الصناديق القائمة ، "صندوق الصحة ، داخل صندوق أرسطو ، إلى صندوق مخصص فقط للاستثمار في إسكان المسنين".

    يقول المسئولون"نعتقد أن هذا ليس مجرد محيط مهم ضمن المساعدة الاجتماعية التي يجب أن نستثمر فيها ، ولكننا نعتقد أيضًا أن الاستثمار في هذا المجال مهم جدا، وبالتالي فهو استثمار له "مهمة اجتماعية ، ولكن أيضا طلب ، حاجة وسوق ". (أنسامد).

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