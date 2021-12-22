مبادرة فريدة في إيطاليا لتلبية الطلب على مساكن لكبار السن

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - تقوم الهيئة الوطنية للضمان
الاجتماعي مع "شريكين مهمين" بين صناديق التقاعد الخاصة ، هما
صندوق (المهندسين المعماريين ) و (علماء النفس) بمبادرة مهمة ،
فريدة من نوعها في ايطاليا " ،
تستثمر هذه الصناديق في صنع الرفاهية لكبار السن ، ونحول أحد
الصناديق القائمة ، "صندوق الصحة ، داخل صندوق أرسطو ، إلى صندوق
مخصص فقط للاستثمار في إسكان المسنين".
يقول المسئولون"نعتقد أن هذا ليس مجرد محيط مهم ضمن المساعدة
الاجتماعية التي يجب أن نستثمر فيها ، ولكننا نعتقد أيضًا أن
الاستثمار في هذا المجال مهم جدا، وبالتالي فهو استثمار له "مهمة
اجتماعية ، ولكن أيضا طلب ، حاجة وسوق ". (أنسامد).