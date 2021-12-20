إيطاليا: انخفاض أسعار المنازل بنسبة 15% منذ 2010

كوفيد: سباق مع الزمن ، إيطاليا تقترب من المنطقة البرتقالية
السفارةالامريكية بليبيا:مصيرليبيا وانتخاباتها يقرره الليبيون
دبي تعزّزمكانتهاكعاصمة عالمية لليخوت الفاخرةوالسياحة البحرية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا : تراجع الأنهار الجليدية وتغير المناخ في جبال الألب
ايطاليا..بدء تطعيم الاطفال بين 5 و11 سنة
معرض "عالم بانكسي - التجربة الغامرة"في ايطاليا
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو
ايطاليا .. اقامة شجرة الميلاد في كامبانيا
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات