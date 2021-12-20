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إيطاليا: انخفاض أسعار المنازل بنسبة 15% منذ 2010
    (أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - انخفضت أسعار المنازل في إيطاليا بنسبة 15% بين عامي 2020 و2020، مقارنة بزيادة تبلغ 26% في المتوسط، في الاتحاد الأوروبي.

    وجاءت هذه البيانات في تحديث حول الإسكان في أوروبا 2021، الصادر من معهد الإحصاء الأوروبي Eurostat.

    وفي الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2013، كان هناك اتجاه تصاعدي مستمر، مع زيادات كبيرة بين عامي 2015 و2020.

    وعلى عكس ذلك، انخفض منحنى الأسعار الإيطالية بشكل حاد بدءا من عام 2011، ثم استقر عام 2019، مع قفزة طفيفة في عام 2020.

    وبالنسبة للإيجارات، فتم تسجيل زيادة بنسبة 14% في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بعام 2010.

    وتم تسجيل هذه الزيادة أيضا في إيطاليا، وإن كانت أكثر احتواءا، إذ نمت أسعار الإيجارات بنسبة 6.5% خلال العشر سنوات. (أنسامد).

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