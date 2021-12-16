إيطاليا: خطة عمل لتطوير الأصول العقارية بوادي أوستا

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - ألزم المجلس التمثيلي في وادي أوستا، الحكومة الإقليمية باقتراح خطة عمل استراتيجية لإعادة تطوير الأصول العقارية في وادي أوستا، في غضون 120 يوما، مع عدم استخدام الوقود الأحفوري.



جاء هذا القرار، ضمن جدول أعمال المجلس الذي تضمن مناقشة مشروعات لتطوير وادي أوتا، قدمتها مجموعة "Pour l'Autonomie" الممثلة في المجلس المحلي.



ومن بين القرارات أيضا، إلزام الحكومة الإقليمية، بتدقيم خيار الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات إدارة متاحف وقلاع وادي أوستا المفتوحة للجمهور.



كما يلزم المجلس الحكومة برفع تقرير إلى الهيئة المختصة عن خطة التجديد الإداري وخطة النشاط والتنظيم المتكامل خلال 30 يوم من اعتمادها. (أنسامد).



