شركة جنرالي تستحوذ على عقار في باريس

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - أعلنت شركة "جنرالي" العقارية Generali Real Estate عن استحواذها على مبنىNew Station، وهو مبنى مكتبي في باريس، يقع في منطقة مونبارناس، مع مستثمر آسيوي رائد يعمل على مستوى العالم.



يعود تاريخ بناء العقار إلى عام 1992، ويتميز بخصائص فنية جيدة.



يتكون المبنى من 9 طوابق فوق سطح الأرض بمساحة إجمالية تقارب 27500 متر مربع، وهو مؤجر لستة مستأجرين.



يقع المبنى في حي مونبارناس الديناميكي والمركزي، على الضفة اليسرى لنهر السين. ويتميز المبنى بموقعه الاستراتيجي القريب من محطة "مونبارناس"، أحد محاور النقل العام الرئيسية في باريس.



يقول ألدو مازوكو ، رئيس الأسواق الخاصة والأصول العقارية: يسعدنا المساهمة في إعادة تطوير منطقة الأعمال في مونبارناس من خلال هذا الاستثمار، الذي يوفر لنا فرصة للاستثمار جنبًا إلى جنب مع مستثمر آسيوي رئيسي ، مع الاحتفاظ بمسؤولية إدارة الأصول. (أنسامد).



