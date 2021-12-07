ايطاليا-عقارات:خصم من اجمالي الضريبة عند تجديد واجهة العقار

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - قام المجلس والمؤسسة الوطنية للمحاسبين بنشر وثيقة بحثية بعنوان "قائمة المراجعة - مكافأة الواجهات" ، مذكرين ، بحسب المذكرة ، بأن الامتياز في البناء "الذي نصت عليه موازنة الدولة للسنة المالية 2020 والمتعددة السنوات.



الميزانية لفترة الثلاث سنوات 2020-2022 ، وتتكون من خصم من إجمالي الضريبة للمصروفات المتعلقة باستعادة أو ترميم واجهة المباني القائمة ، بما في ذلك التنظيف فقط ، أو الطلاء الخارجي. .



من الممكن الاستفادة من الخصم مباشرة في الإعلان ، أو ممارسة خيار الخصم على الفاتورة ، أو تحويل الائتمان "، كما قرأنا ؛ فإن المشرع ،" من أجل وقف الانتهاكات المحتملة ، امتد إلى مكافآت البناء بخلاف المكافأة الفائقة - بما في ذلك "مكافأة الواجهة" - الامتثال الإلزامي والتصديق على ملاءمة النفقات ، في الحالات التي ينوي فيها المستفيد الاستفادة من أحد خيارات الخصم على الفاتورة أو تخصيص الائتمان ".



توفر "قائمة المراجعة" دليلاً للمهنيين المسؤولين عن إصدار تأشيرة الامتثال فيما يتعلق بالتدخلات التي تمنح الحق في "مكافأة الواجهة" ، وهي مفيدة للتحقق من وجود المستندات اللازمة لتثبيت التأشيرة.



(أنسامد).



