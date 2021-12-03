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ايطاليا : إعادة تطوير قصر عائلة بورغيزي
    (أنسامد) - ديسمبر 3 - روما - أعلنت شركة سيديف الإيطالية Sidief التابعة لبنك إيطاليا عن مشروع لإعادة تطوير قصر عائلة بورغيزي التاريخي من خلال تحسين الوظيفة السكنية الأصلية والمساهمة في تنشيط جزء مهم من القصر التاريخي.

    وأوضحت الشركة خلال مؤتمر صحفي في روما لتقديم المشروع أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال تطوير قصر عائلة بورغيزي في نهاية عام 2025.

    ستدعم سيديف استثمارًا إجماليًا يبلغ حوالي 30 مليون يورو، وقد بدأت بالفعل عملية شراكة بين القطاعين العام والخاص ، بالتعاون الوثيق مع هيئة الرقابة على الآثار والفنون وبلدية روما.

    يهدف المشروع لتحسين المجمع بأكمله، مع الحفاظ على الاستخدام السكني السائد. ومن المقرر إعادة تطوير المبنى بالكامل، من الواجهات، إلى الفناء الداخلي، إلى الاجزاء المشتركة. (أنسامد).

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