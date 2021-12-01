ايطاليا-ايجارات.. ارتفاع بنسبة 2.6٪ عام 2021

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - .قال التقرير السنوي لمكتب أبحاث
سولوافيتي ان أسعار الإيجارات تزايدت مع زيادة الإيجارات في
المتوسط ;;بنسبة 2.6٪ مقارنة بقيم 2020 والذي بموجبه زادت
الإيجارات في العواصم المتوسطة والصغيرة مقارنة بالعام الماضي.
من بين المدن الكبرى ، تبرز روما وجنوة بنسبة + 5٪ ، في حين أن
ميلان في حالة جمود (+ 1٪).
في عام 2021 ، بلغ متوسط ;;الإيجار 585 يورو في العواصم
الإقليمية ، ولا يزال بعيدًا عن المتوسط ;;الذي يزيد عن 600 يورو
المسجل في 2018 و 2019.
ووصلت الإيجارات إلى أعلى نقطة لها في عام 2009 بمتوسط ;;641 يورو.
يُظهر التقرير اتجاهاً ذا سرعتين: نمت الإيجارات في العواصم
المتوسطة والصغيرة في المتوسط ;;بنسبة 4.6٪ مقارنة بعام 2020 وفي
المدن الكبرى بنسبة 1.6٪. مؤشرات إيجابية من نابولي وتورينو
وباليرمو (+ 3٪ في كل عاصمة) ، في حين أن أسواق ميلانو وفلورنسا
شبه متوقفة (+ 1٪) وأسواق باري دون تغيير.
وسجلت ترينتو (+ 9٪) وبيروجيا (+ 9٪) وكاتانزارو (+ 11٪) أهم
الزيادات ، حتى في الأرقام المزدوجة. روما وجنوة ، مقارنة بالعام
الماضي ، تتعافى: + 5٪ لكليهما. كما أن السوق في ترييستي حيوي
أيضًا (+ 6٪). أسعار الإيجارات في حالة ركود ، خاصة في كامبوباسو
(-6٪) ، كما انخفضت الإيجارات بشكل طفيف في كالياري (-2٪)
والبندقية (-2٪) وبوتينزا (-1٪).
تمثل طلبات استئجار المساكن من قبل طلاب الجامعات خارج الموقع
21.8٪ من الإجمالي ، بزيادة 7 نقاط مئوية عن عام 2020 الذي تميز
بالإغلاقات.
حتى في عام 2021 ، تم التأكيد على أن ميلانو هي أغلى مدينة في
إيطاليا: يتجاوز متوسط ;;الإيجار 1000 يورو شهريًا (1048) ، حتى
أنه تجاوز العاصمة روما ، حيث لا يتم إنفاق أكثر من 835 يورو في
المتوسط. (أنسامد).