ايطاليا-ايجارات.. ارتفاع بنسبة 2.6٪ عام 2021

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - .قال التقرير السنوي لمكتب أبحاث سولوافيتي ان أسعار الإيجارات تزايدت مع زيادة الإيجارات في المتوسط ;;بنسبة 2.6٪ مقارنة بقيم 2020 والذي بموجبه زادت الإيجارات في العواصم المتوسطة والصغيرة مقارنة بالعام الماضي.



من بين المدن الكبرى ، تبرز روما وجنوة بنسبة + 5٪ ، في حين أن ميلان في حالة جمود (+ 1٪).



في عام 2021 ، بلغ متوسط ;;الإيجار 585 يورو في العواصم الإقليمية ، ولا يزال بعيدًا عن المتوسط ;;الذي يزيد عن 600 يورو المسجل في 2018 و 2019.



ووصلت الإيجارات إلى أعلى نقطة لها في عام 2009 بمتوسط ;;641 يورو.



يُظهر التقرير اتجاهاً ذا سرعتين: نمت الإيجارات في العواصم المتوسطة والصغيرة في المتوسط ;;بنسبة 4.6٪ مقارنة بعام 2020 وفي المدن الكبرى بنسبة 1.6٪. مؤشرات إيجابية من نابولي وتورينو وباليرمو (+ 3٪ في كل عاصمة) ، في حين أن أسواق ميلانو وفلورنسا شبه متوقفة (+ 1٪) وأسواق باري دون تغيير.



وسجلت ترينتو (+ 9٪) وبيروجيا (+ 9٪) وكاتانزارو (+ 11٪) أهم الزيادات ، حتى في الأرقام المزدوجة. روما وجنوة ، مقارنة بالعام الماضي ، تتعافى: + 5٪ لكليهما. كما أن السوق في ترييستي حيوي أيضًا (+ 6٪). أسعار الإيجارات في حالة ركود ، خاصة في كامبوباسو (-6٪) ، كما انخفضت الإيجارات بشكل طفيف في كالياري (-2٪) والبندقية (-2٪) وبوتينزا (-1٪).



تمثل طلبات استئجار المساكن من قبل طلاب الجامعات خارج الموقع 21.8٪ من الإجمالي ، بزيادة 7 نقاط مئوية عن عام 2020 الذي تميز بالإغلاقات.



حتى في عام 2021 ، تم التأكيد على أن ميلانو هي أغلى مدينة في إيطاليا: يتجاوز متوسط ;;الإيجار 1000 يورو شهريًا (1048) ، حتى أنه تجاوز العاصمة روما ، حيث لا يتم إنفاق أكثر من 835 يورو في المتوسط. (أنسامد).



