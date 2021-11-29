إيطاليا: القطاع العقاري الاستثمار المفضل للإيطاليين

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - لا يزال القطاع السكني هو الاستثمار المفضل للإيطاليين، إذ أظهر استطلاع أن غالبية الإيطاليين، بنحو 61.7% قد استثمروا من 41 إلى 100% من مدخراتهم في القطاع العقاري.



يأتي هذا بينما يتزايد اهتمام الأجانب، لاسيما الألمان والسويسريين والبريطانيين على الاستثمار في القطاع العقاري في إيطاليا.



وكشفت دراسة استقصائية بشأن "الإيطاليين والاستثمارات العقارية والعملاء الأجانب وسوق العقارات الإيطالية" التي نشرتها "ميلانو راينسايت"، المرصد المستقل لسوق العقارات، بالتعاون مع الاتحاد الإيطالي لوسطاء ووكلاء الأعمال في قطاع العقارات، أن المنازل ظلت هي المركز الأول للإيطاليين لاستثمار مدخراتهم، يليها العقارات المدرة للدخل، ومنازل العطلات.



وبين الاستطلاع أن 58.23% من المستطلعين استثمروا في العقارات في إيطاليا وخارجها، إذ يتراوح صافي العائد السنوي من إيجارات المنازل والوحدات التي تم الاستثمار فيها بين 3 إلى 7%.



وحقق 23.5% من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع، مكاسب رأسمالية إجمالية عند إعادة بيع الوحدات بـ 3%، بينما قال 14.7% أنهم حققوا مكاسب مالية تزيد عن 30%.



وتعكس هذه الأرقام عدم التجانس بين الأسواق الدولية المختلفة، وأيضا الاختلافات القوية داخل السوق الإيطالي، فعلى سبيل المثال، شهدت قيمة العقارات في مدينة ميلانو زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة مقارنة بمناطق ومدن أخرى. (أنسامد).



