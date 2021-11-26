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ايطاليا : بيع جزء من مصنع التبغ السابق وثكنات الشرطة المالية
    (أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - استحوذت شركة Good city الإيطالية التي يقع مقرها في مدينة بستويا على جزء من مصنع التبغ السابق وقصر برتولي، الثكنات السابقة للشرطة المالية في مدينة لوكا، بعد عرضهما في مزاد بإجمالي مبلغ يزيد عن 2.5 مليون يورو، حسبما أعلنت بلدية لوكا.

    وأوضحت بلدية لوكا أنه تم بيع جزء من مصنع التبغ السابق وقصر برتول في المزاد صباح يوم الخميس.

    وأضافت أن الصفقة تشمل الجزء الجنوبي الشرقي من مجمع مصنع التبغ السابق، والذي تم شراؤه مقابل 1.502 مليون يورو، ومقر الثكنات السابقة الذي تم شراؤه مقابل 1.072 مليون يورو. (أنسامد).

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