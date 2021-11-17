ميلانو: تصميم جديد لمجمع أوديون يضم سينما ومركز تسوق

(أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - سيتحول مجمع أوديون في مدينة ميلانو إلى مجمع متكامل، بعد التصميم الجديد الذي أدخله عقاريون، إذ أنه سيضم سينما ومركز تسوق فاخر ، في شكل جديد يراه المصممون ثورة في التخطيط الحضري بوسط المدينة.



ووضعت مجموعة "بروجيتو سي أم أر"، تصميم جديد للمجمع، لصالح أيدسون فاند، الذي تديره مجموعة DEA Capital Real Estate sgr، المالكة للمجمع.



هذا التصميم، هو تصميم المستقبل، من أجل العمل على هذا المجمع الذي سيتم تسليمه في عام 2024.



تشرح شركة التصميم، أن المجمع سيكون "مساحة مبتكرة، ومركزا تجريبيا، حيث سيضم سينما، التي تم نقلها إلى الطابق السفلي، ثم مركز تجاري للبيع بالتجزئة"، موضحة أن التصميم الجديد على مساحة 5000 متر، سيحدث ثورة في التخطيط الحضري بوسط المدينة وستسمح بإعادة تشغيل قطاع التجارة بالتجزئة.



وفي مجمع أوديون الجديد، سيتم زيادة مساحة الترفيه، بشكل أكبر، فهناك مركز للتسوق ومطاعم ومكاتب، بما يتماشى مع البعد متعدد الأغراض للمركز القديم.



كما سيضم غرف للشاي ومصنع للجعة، وقاعة للاحتفالات والمطعم.



ومجمع أوديون، هو مبنى قديم متعدد الاستخدامات، تم بناؤه عام 1803 كمسرح، قبل تحويله إلى محطة طاقة حرارية، في عام 1880، ثم إلى سينما في 1929، قبل أن يصبح مجمع متعدد بداية من عام 10986.



ويحافظ التصميم الجديد على المميزات المعمارية للهيكل القديم للمبنى، مثل بهو المدخل، وأرضيته الرخامية متعددة الألوان، والسلم الرئيسي.



يوضح رينزو ميسيتانو، المدير التنفيذي لقسم التطوير العقاري لشركة DEA Capital، "الهدف من المشروع هو إعادة ابتكار المبنى الحالي، من خلال التوفيق بين القيود المعمارية الموجودة واحيتاجات اليوم والتكنولوجيا، ونحن على يقين من أن النتيجة النهائية ستكون أول ما يدهش سكان ميلانو، الذين يعشقون هذا المركز التاريخي". (أنسامد).



