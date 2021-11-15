ليفورنو.. هدم مصنع توري ديل سال للطاقة الحرارية

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - بدأت عملية هدم مصنع توري ديل سال للطاقة الحرارية السابق في بيومبينو (ليفورنو) هذا الشهر .



وكان المصنع قد دخل الخدمة في عام 1977 وتم إيقاف تشغيله في عام 2015 ، وهو الآن معروض للبيع بين إينيل وستيجليانو سفيلوبو ، "لإعادة تطوير الموقع.



اعلنت شركة الكهرباء ان هذه العملية تندرج في اطار سياسة الاستدامة ذات الطابع السياحي والبيئي والتجاري ".



تقول شركة اينل التي يتبعها المصنع بدأت عمليات الهدم ، التي تديرها شركة تور ديلسيل ، وهي شركة تابعة لشركة ستيليانو سفيلوبو من محولات المحطة الكهربائية ومن الخزانات الخمسة التي تحتوي على زيت الوقود.



ثم يأتي دور الغلايات والتوربينات ومباني الآلات وغرف التحكم ومباني المكاتب. وستشمل الخطوة الأخيرة المداخن التي يبلغ ارتفاعها 195 متراً.



أوضحت اينل إدارة موقع البناء بالكامل "مع إيلاء اهتمام خاص للاستدامة والابتكار"و اضافت انه تم تجديد اتفاقية استخدام جزء من الأراضي المملوكة لشركة اينل وعززت مشروع الاستدامة من خلال إنشاء تور ديلسيل لمنصات التعشيش بجانب محطة توليد الكهرباء للطيور المهاجرة من عائلة السنونو التي تتداخل في منطقة المرجل. (أنسامد).



