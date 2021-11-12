تحويل مبنى مكتب البريد السابق في وسط فلورنسا لسكن للطلاب

(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - تعاقدت شركة Cbre المتخصصة في الاستشارات العقارية لاستئجار جزء من مبنى مكتب البريد السابق في وسط فلورنسا، المملوك لشركة Europa Gestioni Immobiliari spa، التابعة لمجموعة البريد الإيطالي، والتي ستدير مسكنًا للطلاب به حوالي 200 سرير.



هذا المبنى التاريخي من تصميم المهندس المعماري ميتشيلوكسى، وسيضم، بالإضافة إلى سكن الطلاب الجامعيين، الأنشطة التجارية والتنفيذية (المكاتب).



كما يتضمن المشروع إنشاء ساحة جديدة وإعادة تنظيم المساحات العامة في شارع بيترابيانا، مع استكمال منطقة المشاة والمنطقة المخصصة للدراجات الهوائية.



مع هذه العملية، تؤكد فلورنسا مكانتها كموقع رئيسي للمشغلين والمستثمرين. صرح أندريا مانشيني من شركة Cbre إيطاليا : يكتسب إسكان الطلاب مكانة في إيطاليا وتثبت هذه العمليات ذلك.



وقال ألبرتو بانفيلو، الرئيس التنفيذي لشركة Europa Gestioni Immobiliari : نحن سعداء للغاية بإطلاق مشروع التجديد الحضري لمبنى رمزي في فلورنسا، مضيفا : إنه خطوة أخرى في عملية تعزيز الأصول العقارية. (أنسامد).



