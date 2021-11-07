انجل اند فولكرز تفتتح فرعا لها على بحيرة إيزيو

(أنسامد) - نوفمبر 7 - روما - افتتحت مجموعة "انجل اند فولكرز" العقارية المتخصصة في سوق العقارات الفاخرة، متجرًا جديدًا على ضفاف بحيرة إيزيو، التي تقسم مقاطعات بيرغامو وبريشيا.



يأتي افتتاح الفرع الجديد في أعقاب افتتاح فرع لها في روفاتو في بريشيا وفرع آخر في بونتي منذ عام تقريبًا.



تقول المجموعة : بحيرة إيزيو في تطور مستمر منذ عام 2016، عندما منحها العمل الفني لكريستو شهرة عالمية. وأضافت : الآن هناك مشروع جديد، ربما يتم انجازه في عام 2022، قدمه الفنان لورنزو كوين، سيساعد على زيادة الاهتمام بالمنطقة.



على بحيرة إيزيو، يتراوح متوسط ;;سعر البيع للعقارات من 1900 إلى 4000 يورو للمتر المربع. يسود سوق المساكن الثانوية الذي يتميز بوجود قوي للعملاء الأجانب، ولا سيما من ألمانيا وبلجيكا وهولندا ودول شمال أوروبا.



توضح الوكالة أن البحيرة والمناطق المحيطة بهما يتميزان بموقعهما الاستراتيجي واتصالاتهما الممتازة بالمدن الكبيرة ومطاراتها الدولية، ولا سيما ميلانو وبيرغامو وبريشيا وفيرونا والبندقية، وكذلك شبكات الطرق والطرق السريعة وشبكة السكك الحديدية، والطبيعة النظيفة والهدوء الذي يسود البحيرة. (أنسامد).



