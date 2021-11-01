إيطاليا: بنك IWBank يتحول لشركة وساطة عقارية

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - أيوبانك IWBank، البنك المتخصص في إدارة الاستثمارات والاستشارات المالية والتجارة، والذي انتقل إلى ممتلكات مجموعة "انتسيا سان باولو"، بعد استحواذ بنك Ubi Banca عليه، يتحول إلى شركة وساطة عقارية.



وتم الاستحواذ على البنك وتحويله إلى قطاع الاستثمار العقاري، بعد عرض مزوج لبعض الأنشطة من قبل Fideuram-Intesa Sanpaolo، ثم لشركة انتيسا سان باولو.



وستسمح هذه الصفقة بدفع عملية التعزيز والتكامل بين المجموعتين المصرفيتين، التي بدأت كجزء من اندماج Ubi Banca في انتيسا سان باولو.



كما ستسمح العملية إلى تحويل البنك إلى شركة استثمارية عقارية مع الحفاظ على استمرارية أعماله وتعزيز نموذج الخدمة التي يقدمها.



وسيتم الموافقة على العملية بأكملها من قبل مجلس إدارة أنتيسا سانباولو، بحلول 5 نوفمبر الجاري، خلال الاجتماع الاستثنائي للمساهمين. (أنسامد).



