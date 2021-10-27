إيطاليا: 40% من المباني عمرها يتخطى 60 عاما

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - توفر خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي لإيطاليا، الفرصة للعمل بسرعة لملء فجوة مهمة في تجديد المباني الإيطالية التي يتخطى عمر منتصفها تقريبا أكثر من 60 عاما.



وكشفت منصة "كويما Coima" الرائدة في الاستثمار العقاري أن المباني التي يزيد عمرها عن 60 عاما، تبلغ 40% في إيطاليا، مقابل 32% في المتوسط في الاتحاد الأوروبي.



إلى جانب ذلك، فتتجاوز الأصول المعرضة لخطر الزلزال المحتملة، 70% في إيطاليا، مقابل 30% في الاتحاد الأوروبي.



وأشارت المنصة إلى أن هذه الأحصائيات توفر ما بين 200 إلى 300 ألف فرصة عمل في السنة.



وتم تقديم هذه الأرقام في الإصدار العاشر لمنتدى كويما العقاري.



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كويما، مانفريدي كاتيللي، أنه من أجل سد هذه الفجوة، فإنه بالإمكان تجديد ما لا يقل عن 100 مليون متر مربع، باستثمارات تبلغ 200 مليار يورو في 10 سنوات.



كما ستسمح عمليات التجديد أيضا في خدمة مجالات أخرى، مثل البيئة، ومنها خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15% في إيطاليا.



(أنسامد).



