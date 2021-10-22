ارتفاع الصفقات العقارية في الربع الرابع العام الماضي

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - كشفت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) أن الصفقات العقارية بلغت 245.240 صفقة في الربع الرابع من عام 2020.



وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن الصفقات العقارية ارتفعت بنسبة 3.2% مقارنة بالربع السابق من عام 2020، فيما سجلت الصفقات العقارية ارتفاعا بلغت نسبته 4.9% على أساس سنوي.



بعد الانخفاض الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا في الأشهر الستة الأولى من العام، والنمو في الربع الثالث والربع الرابع، استمر مؤشر المبيعات المعدل موسمياً في الزيادة متجاوزاً متوسط ;;قيم عام 2010 في جميع المناطق الجغرافية من البلاد. (أنسامد).



