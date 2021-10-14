إيطاليا: الأصول العقارية القديمة تبلغ قيمتها 1500 مليار يورو

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - أظهر بحث حول الأصول العقارية القيمة المقامة قبل عام 1918، أنها تمثل ربع الأصول العقارية في إيطاليا، ويبلغ قيمتها الإجمالية ما يقرب من 1500 مليار يورو.



وبحسب مبادرة في روما لمؤسسة "سيدييف Sidief"، بالتعاون مع بنك إيطاليا، جاءت تحت عنوان "قيمة الجمال"، فإن المباني السكنية المقامة في إيطاليا قبل عام 1918، التي تمثل "الجمال العقاري" الحالي في إيطاليا، يبلغ عددها 1.8 مليون مبنى، فيما يعادل 15% من حجم الأصول العقارية، ومقامة على مساحة 1.2 مليار تر مربع، أي ما يعادل 30% من إجمالي إيطاليا، وتبلغ قيمتها 1310 مليار يورو، أي ما يعادل ربع قيمة إيطاليا.



وأوضح مدير مؤسسة سيدييف، ماريو برليا:" في إيطاليا، ربع الأصول العقارية سواء سكنية أو غير سكنية، ذات قيمة، ويبلغ ثمنها ما يقرب من 1500 مليار يورو، أنها بمثابة حجر الزاوية للدولة، وينبغي حمايتها وإثراء قيمتها".



لا يتوقف الجمال عند هذا الحد، فإيطاليا تضم أيضا 13 ألف قصر، ومباني فخمة، وتشكل 4% من حجم المباني في إيطاليا.



وينتمي أغلب هذه القصور، بعدد 8000 قصر إلى الدولة، بينما 2500 قصر هي مباني خاصة، وأكثر من 2000 لديهم مالكون كبار.



وتقام هذه القصور على مساحة 47 مليون متر مربع، وتبلغ قيمتها 185 مليار يورو، أي ما يعادل 17% من الإجمالي الإيطالي. (أنسامد).



