ايطاليا..انشأ ، قواعد بيانات "منسقة" ضد التهرب الضريبي

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - اعلن المستشار الوطني لوثيقة مكافحة التهرب الضريبي دييغو بارون ان قطاع العقارات يحتاج الي تكامل وترشيد قواعد البيانات العامة لانها الأدوات الرئيسية لتحقيق الأهداف ذات الأولوية للبلاد.



وقال" تؤدي قواعد البيانات العقارية العامة ، في الواقع ، وظيفة مميزة وأساسية من حيث الأمن القانوني في سوق العقارات... وكذلك بالنسبة للآثار المالية الواضحة ، تشكل أداة مناسبة لمقارنة ظاهرة التهرب الضريبي ولتقليل الإجراءات الرسمية للمواطنين ".



جاء ذلك في جلسة استماع للجنة الإشراف على السجل الضريبي ، والتي تجري دورة من جلسات الاستماع كجزء من استطلاع تقصي الحقائق حول "رقمنة الضرائب وقابلية التشغيل البيني للضرائب من خلال خلق قواعد بيانات".



ا (أنسامد).



