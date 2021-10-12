Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
عقارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

عقارات - مشروعات
ميلانو سيستو: بدء اكبر عملية تطوير حضاري
    (أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - تم وضع حجر الاساس لمحطة سكك حديدية سيسكو سان جيوفاني الجديدة وتلك اول خطوة في اكبر مشروع تطوير حضاري في ايطاليا وواحد من المشروعات الاساسية في اوروبا باستثمارات تبلغ 3.5 مليار يورو.

    ستستغرق اعمال انشاء المحطة عامين وستقوم بتنفيذها شركة كيمولاي بعد رسو الاعمال علي شركة رينزو بيانو بيلدينج مع شركة اوتافيو دي بلازي و شركاه ..تمتد المحطة بطول 89 مترا و عرض 18 متر معلقة فوق خط السكك الحديدية الحالي و الذي سيعمل علي وصل طرفي سيستو سان جيوفاني التي كانت دائما مقسمة حسب المسارات ..ساكون هذه المحطة بمثابة نقطة بانورامية رئيسية في مشروع ميلانو سيستو. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا-ليجوريا-سافونا: فيضانات.. إغلاق المدارس والسكك الحديدية والطرق

    ألبوم الصور