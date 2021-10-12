ميلانو سيستو: بدء اكبر عملية تطوير حضاري

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - تم وضع حجر الاساس لمحطة سكك حديدية سيسكو سان جيوفاني الجديدة وتلك اول خطوة في اكبر مشروع تطوير حضاري في ايطاليا وواحد من المشروعات الاساسية في اوروبا باستثمارات تبلغ 3.5 مليار يورو.



ستستغرق اعمال انشاء المحطة عامين وستقوم بتنفيذها شركة كيمولاي بعد رسو الاعمال علي شركة رينزو بيانو بيلدينج مع شركة اوتافيو دي بلازي و شركاه ..تمتد المحطة بطول 89 مترا و عرض 18 متر معلقة فوق خط السكك الحديدية الحالي و الذي سيعمل علي وصل طرفي سيستو سان جيوفاني التي كانت دائما مقسمة حسب المسارات ..ساكون هذه المحطة بمثابة نقطة بانورامية رئيسية في مشروع ميلانو سيستو. (أنسامد).



