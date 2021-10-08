ايطاليا : طرح وحدات عقارية بقيمة 155 مليون يورو

(أنسامد) - أكتوبر 8 - روما - طرحت شركة Invimit Sgr العقارية الايطالية وهي شركة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ما يقرب من 474 وحدة عقارية تشمل مجموعة من الوحدات السكنية والمتاجر والمكاتب للبيع للأفراد والمستثمرين.



من بين تلك الوحدات العقارية 21 عقارا عبارة عن أصول قائمة. تبلغ قيمة الوحدات العقارية المعروضة للبيع أكثر من 155 مليون يورو ستخصص لتخفيض الدين العام الإيطالي، وفقا لبيان صحفي.



تقول جيوفانا ديلا بوستا، الرئيس التنفيذي لشركة Invimit Sgr : إن شراء وحدات من Invimit لا يعني فقط الوصول إلى أصول عقارية فريدة، ولكن أيضًا المساهمة في تقليل الدين العام.



يأتي طرح هذه الوحدات للبيع في إطار برنامج كبير لاستغلال الأصول العامة التي بلغ إجمالي مبيعاتها في العامين الماضيين حوالي 320 مليون يورو. تتوزع هذه الأصول في 33 مدينة إيطالية. (أنسامد).



