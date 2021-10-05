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إيطاليا: الضرائب على السكن تبلغ 40 مليار يورو سنويا
نصفها قادم من السكن الثاني أو المنازل الفاخرة
    (أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - تجاوز حجم الضرائب على المنازل والوحدات السكنية في إيطاليا، حاجز الـ 40 مليار يورو، نصفها تقريبا جاء من المنازل الثانية (الذين يملكون أكثر من منزل) والمنازل الفاخرة، بينما الباقي من ضريبة السعر الثابت على الإيجارات وضرائب على المشتريات (التسجيل والرهن العقاري وتسجيل الأراضي)، بحسب بحث أجرته شركة الكسيا Elexia.

    وفقا لنتائج البحث، فقد انخفضت عوائد مواد البناء بنحو 3 مليارات.

    إلى جانب ذلك، رصد البحث أن الإيجارات المساحية لا تزال أقل من القيمة السوقية، لكن على مر السنين تقلصت الفجوة بسبب انخفاض تكلفة الإسكان في إيطاليا، على عكس ما حدث في بقية أوروبا.

    وأشار البحث إلى أن المناطق التي تتمتع فيها العقارات السكنية بأعلى قيمة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، هي فالي دي أوستا، بـ 6،3، وليغوريا 5،7، وترنتينو ألتو أديج، 5،1، بينما سجلت القيمة الأقل في لومبارديا 2،8، وذلك بفضل الطاقة الانتاجية القوية للمنطقة.

    وتمثل الأصول العقارية السكنية للمدن الكبرى، التي يزيد عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، حوالي 1/5 القيمة الإجمالية. (أنسامد).

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