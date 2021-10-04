شركة Cofinimmo تواصل توسعها في إسبانيا

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - وقعت شركة Cofinimmo (قطاع
عقارات الرعاية الصحية الإيطالية ) اتفاقيات تتعلق بالاستحواذ
المستقبلي على ثلاثة دور تمريض ورعاية ، قيد الإنشاء أو سيتم
بناؤها ، في إسبانيا.
تبلغ الميزانية الاستثمارية للمشاريع الثلاثة حوالي 34 مليون يورو.
تم السماح مسبقا لجميع المواقع لمجموعة Amavir ، المشغل المعياري
في إسبانيا.
وقال جان بيير هانين ، الرئيس التنفيذي لشركة Cofinimmo: "تشارك
Cofinimmo بنشاط في توسيع وتجديد محفظة العقارات المخصصة للصحة في
أوروبا. تتيح لنا هذه المحفظة الجديدة زيادة المعروض من مرافق
الرعاية الصحية عالية الجودة في إسبانيا.
وأشار " يسعدنا أيضا بدء شراكة مع مجموعة من ذوي الخبرة مثل Amavir
، وهي شركة رائدة في مجال التمريض والرعاية في إسبانيا ، ونتطلع
إلى مشاريعنا المشتركة القادمة. " (أنسامد).