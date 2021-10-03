أبارتو تفتتح مبنيين جامعيين في ميلانو

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - ستفتتح شركة أبارتو (Aparto) وهي علامة تجارية مخصصة لإدارة المساكن الجامعية مبنيين جديدين في إيطاليا في عام 2022.



تطلق علامة أبارتو التجارية، المملوكة بنسبة 100% لشركة هاينز اول مشاريعها في ايطاليا مع مشروعين لها في مدينة ميلانو.



وفقا لبيان صادرة عن المجموعة، سيتم افتتاح مبنى في شهر يناير 2022 في إطار شراكة طويلة الأجل بين شركة هاينز وشركة Blue Noble للاستثمارات.



في سبتمبر 2022، سيتم افتتاح مبنى اخر سيزيد من عروض مساكن الطلاب في إيطاليا، مع حوالي 700 سرير آخر في المبنى الذي سيقام على مساحة 24000 متر مربع. (أنسامد).



