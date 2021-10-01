إنفستكورب تشتري عقارا في ميلانو مقابل 70 مليون يورو

(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - استحوذ صندوق Milano Core I التابع لشركة إنفستكورب (Investcorp) والذي تديره شركة Castello SGR على عقار في مدينة ميلانو الايطالية، يضم حاليًا مكاتب مجموعة "كيرينغ"، إحدى المجموعات الرائدة عالميا في مجال الرفاهية.



وكشفت مصادر مطلعة أن قيمة الصفقة بلغت قرابة 70 مليون يورو. وقال المشترون إن هذا المبنى تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 18 ألف متر مربع.



كما يعد هذا العقار واحدا من المباني القليلة في إيطاليا التي حصلت على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، الخاصة باستدامة البيئة والطاقة وجودة الإسكان.



وتعد شركة إنفستكورب واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الاستثمار العقاري. منذ عام 1996، استحوذت على ما يقرب من 925 عقارًا بقيمة إجمالية تزيد عن 21 مليار دولار.



يقع مقرها الرئيسي في نيويورك ولندن، ولديها حاليًا محفظة من الأصول العقارية تزيد قيمتها عن 7.4 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة وأوروبا. (أنسامد).



