ميروبي للعقارات تشتري فيلات ليبرتي للفن الحديث في روما

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - قامت شركة ميروبي للعقارات مجموعة فيلات ليبرتي المكونة من 10 بنايات في حي ساليستيانو بروما لصالح مجموعة اليترا للاستثمار .



و تقع الفيلات علي مساحة 17 الف متر مربع و تضم مكاتب ميديوكريديتو و يونيكريديت و يعتبر هذا الاستحواز من اهم العمليات العقارية في روما و التي تمت مقابل 100 مليون يورو .



تتوقع ميروب حجم استثمارات يصل الي 80 مليون يورو حيث سيتم ضبطها علي اعلي معاييرالفعالية في مجال الطاقة كما سيتم ترميمها و تحديثها لتصبح عقارات صديقة للبيئة مع الحفاظ علي مظهرها الحضاري الرائع (أنسامد).



