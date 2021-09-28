ميروبي للعقارات تشتري فيلات ليبرتي للفن الحديث في روما

زكي: جلسة المحاكمة الثانية اليوم بالمنصورة
ايطاليا: إجراء الانتخابات الليبية بموعدها ليس مستحيلا.
دبي: مناقشةاستراتيجية إعلام الإمارات لتغطية إكسبو 2020 دبي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
البندقية ..حفل موسيقي متنقل علي متن كمان عملاق يمر عبر القناة الكبري
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم
ايطاليا :مظاهرة عضوات في حزب "أكشن المحلي لدعم المرأة الأفغانية
مقبرة فريدة من نوعها مع جثة نصف محنطة.. اكتشاف في بومبي