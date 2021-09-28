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عقارات - مشروعات
ميروبي للعقارات تشتري فيلات ليبرتي للفن الحديث في روما
    (أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - قامت شركة ميروبي للعقارات مجموعة فيلات ليبرتي المكونة من 10 بنايات في حي ساليستيانو بروما لصالح مجموعة اليترا للاستثمار .

    و تقع الفيلات علي مساحة 17 الف متر مربع و تضم مكاتب ميديوكريديتو و يونيكريديت و يعتبر هذا الاستحواز من اهم العمليات العقارية في روما و التي تمت مقابل 100 مليون يورو .

    تتوقع ميروب حجم استثمارات يصل الي 80 مليون يورو حيث سيتم ضبطها علي اعلي معاييرالفعالية في مجال الطاقة كما سيتم ترميمها و تحديثها لتصبح عقارات صديقة للبيئة مع الحفاظ علي مظهرها الحضاري الرائع (أنسامد).

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