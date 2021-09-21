إيطاليا: ارتفاع أسعار المنازل 1.7% في الربع الثاني

(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - شهدت أسعار المنازل والوحدات المشتراة من قبل الأسر الإيطالية لأغراض سكنية أو الاستثمار، زيادة قياسية، بنسبة 1.7%، خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع السابق، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للاحصاء (إيستات).



كما سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.



وأوضح المعهد الوطني للاحصاء أن الاتجاه المتزايد في أسعار الوحدات السكنية، يأتي بشكل خاص بسبب المنازل الجديدة، التي سجلت زيادة بنسبة 2%.



كما ارتفعت أسعار المنازل القائمة بشكل طفيف بنسبة 0.1%، لكنها تباطأت مقارنة بـ 1.2% مقارنة بالربع السابق.



ويعكس هذا التوجه الزيادة الكبيرة في مبيعات الوحدات السكنية والمنازل، والتي شهدت قفزة كبيرة بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2020. (أنسامد).



