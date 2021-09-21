إيطاليا: ارتفاع أسعار المنازل 1.7% في الربع الثاني

(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - شهدت أسعار المنازل والوحدات
المشتراة من قبل الأسر الإيطالية لأغراض سكنية أو الاستثمار، زيادة
قياسية، بنسبة 1.7%، خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع
السابق، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للاحصاء (إيستات).
كما سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الفترة من عام
2020.
وأوضح المعهد الوطني للاحصاء أن الاتجاه المتزايد في أسعار الوحدات
السكنية، يأتي بشكل خاص بسبب المنازل الجديدة، التي سجلت زيادة
بنسبة 2%.
كما ارتفعت أسعار المنازل القائمة بشكل طفيف بنسبة 0.1%، لكنها
تباطأت مقارنة بـ 1.2% مقارنة بالربع السابق.
ويعكس هذا التوجه الزيادة الكبيرة في مبيعات الوحدات السكنية
والمنازل، والتي شهدت قفزة كبيرة بالمقارنة بنفس الفترة من العام
2020. (أنسامد).