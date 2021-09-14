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إيطاليا: "بانكا فوتشينو" يستحوذ على 30% من "ريد" العقارية
    (أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - وافق مجلس إدارة بنك "بانكا ديل فوتشينو Banca del Fucino" على قرار شراء نسبة 30% من رأس مال الاجتماعي للشركة العقارية الناشئة ريد، REDD.

    وريد التي تأسست في نوفمبر 2018، بواسطة المحامي ريكاردو دلي سانتي، المتخصص في القانون العقاري والحضري، هي شركة ناشئة تطبق الذكاء الاصطناعي في الوثائق العقارية، وتسمح بإعادة ترتيب البيانات العقارية المهمة.

    وعقب التحليل، فإن البيانات يتم وضعها في تقرير، يكشف أليا أي ثغرات أو تناقضات وثائقية قد ينتج عنها مخار.

    إلى جانب ذلك، تنشط الشركة أيضا في مجال رقمنة وإعادة تصنيف أرشيفات المباني البلدية.

    وحتى الآن، حلل نظام الذكاء الاصطناعي للشركة أكثر من 40 ألف وثيقة. (أنسامد).

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