إيطاليا: مبيعات مشروع ميلانو سيستو تصل إلى 2،3 مليار يورو

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - توقع تقرير أن حجم مبيعات مشروع ميلانو سيستو Milano Sesto الحضري، الذي يعد واحد من أكبر مشروعات التجديد الحضري في إيطاليا وفي أوروبا، ستصل 2،3 مليار يورو، وتوفير أكثر من 5300 وظيفة.



ويمتد مشروع ميلان سيستو على مساحة 1،5 مليون متر مربع، حيث توجد مصانع الصلب فالك.



ويضم المشروع مدينة صحة وأبحاث ومجمع سكني.



ووفق تقرير أجرته مؤسسة أمبروستي، أوضح أن تدخل بهذا الحجم يولد تأثيرات متعددة في المنطقة، فالاستثمارات تزيد عن 825 مليون يورو، ومن المتوقع أن يولد مبيعات تزيد عن 2،3 مليار يورو، وأكثر من 5300 وظيفة.



وبنهاية الأعمال، مع الانتهاء من مدينة الصحة والبحوث والمجمع السكني، سيظهر الامكانات الحقيقية للتجديد، والقيمة المضافة التي سيحققها، بفضل ترددات المرضى وعائلاتهم والمارون، والتي تبلغ 190 مليون يورو كل عام. (أنسامد).



