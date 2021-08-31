كورونا يغير نموذج الفنادق لإضافة أماكن عمل وتسلية

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - وباء كورونا لم يغير فقط مكاتب العمل وطريقة العمل، ولكن أيضا الفنادق، التي تسعى لتكون نموذج متناغم مع المناطق المحيطة بها، وتوفر مساحة هجينة تقدم ليس فقط الخدمات التقليدية، ولكن أماكن عمل وتسلية.



أحدث مثال على هذا التوجه، في روما، فندق ذا هوكستون The Hoxton التابع لمجموعة أنيسمور اللندنية.



يقع الفندق هو مبنى مقام منذ سبعينات القرن الماضي، في حي باريولي.



وأجرت المجموعة المالكة إعادة تهيئة للمساحات الداخلية فيه على مدار 14 شهرا، رغم قيود الوباء، إذ يهدف التصميم الجديد للفندق خلق جو متناغم مع الحي المحيط، بحسب بيان للفندق.



وجرى تعديل كامل للديكورات الداخلية للفندق، الذي يمتد على مساحة 10 ألاف متر مربع، مع الحفاظ على الشكل الخارجي له، مع إجراء تحسينات فقط.



وأوضحت المجموعة المالكة أن الفندق أصبح مكانا مفتوحا لأي شخص يبحث عن مكان للعمل أو الاسترخاء أو البقاء على اتصال مع الشركة، أو المشاركة في الفعاليات الحصرية التي يتم تنظيمها بمشاركة فنانين محليين. (أنسامد).



