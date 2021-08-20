(أنسامد) - أغسطس 20 - روما - تستهدف وزارة الاقتصاد والمالية الايطالية تحديث أرشيف السجل العقاري لفرض ضرائب أكثر عدلاً، وهو أحد الأهداف التي أشارت إليها وزارة المالية في قانون مخاطبة الإدارات الضريبية للفترة بين 2021-2023.



وتسعى الوزارة إلى ضمان "التحديث المستمر للسجل العقاري المتكامل" من أجل ربط كل عقار بموقع جغرافي وخصائص هندسية وأسعار مرجعية في المنطقة، وأصحاب الحقوق والحصص.



وفي الوقت نفسه، تدعو وزارة الاقتصاد والمالية مصلحة الضرائب إلى دمج قواعد البيانات العقارية مع المعلومات التي تم الحصول عليها من الإقرار الضريبي. (أنسامد).



