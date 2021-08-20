Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
عقارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

عقارات - مشروعات
تحديث أرشيف السجل العقاري لفرض ضرائب أكثر عدلاً
    (أنسامد) - أغسطس 20 - روما - تستهدف وزارة الاقتصاد والمالية الايطالية تحديث أرشيف السجل العقاري لفرض ضرائب أكثر عدلاً، وهو أحد الأهداف التي أشارت إليها وزارة المالية في قانون مخاطبة الإدارات الضريبية للفترة بين 2021-2023.

    وتسعى الوزارة إلى ضمان "التحديث المستمر للسجل العقاري المتكامل" من أجل ربط كل عقار بموقع جغرافي وخصائص هندسية وأسعار مرجعية في المنطقة، وأصحاب الحقوق والحصص.

    وفي الوقت نفسه، تدعو وزارة الاقتصاد والمالية مصلحة الضرائب إلى دمج قواعد البيانات العقارية مع المعلومات التي تم الحصول عليها من الإقرار الضريبي. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    تصريح المرور الأخضر للمسرح اليوناني في تاورمينا، مبادرة لعزيز الوصول إلى المواقع الثقافية في صقلية

    ألبوم الصور