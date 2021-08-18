إيطاليا : سوق شراء المنزل الثاني ، أسعار وفرص مرنة

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - أعدت بعض معاهد البحوث العقارية الإيطالية تقارير عن أداء سوق العقارات للمنازل الثانية في إيطاليا، وأشارت إن البيانات المتعلقة بالسياحة الصيفية في إيطاليا مشجعة للغاية ، ولهذا السبب ، فإن عدد الأشخاص الذين يشترون منزلا ثانيا يتزايد عاما بعد عام.



كما أنه استثمار مفيد لبقية العام. ما علي المشتري سوى إلقاء نظرة على مقترحات المنازل المعروضة للبيع في توسكانا إيطاليا للحصول على فكرة.



نحن نتحدث عن العقارات الفاخرة ، التي تم بناؤها مع كل الاهتمام بالتفاصيل وانتهاء بأناقة وأسلوب فائقين. وينطبق الشيء نفسه على المناطق الصالحة للسكن ، والتي تتميز بتعدد الخدمات المجاورة والأطر الطبيعية الفريدة في العالم.



بعد كل شيء ، إيطاليا هي بلد الرفاهية والفن والطعام الجيد ، لذا فهي واحدة من أفضل الخيارات لشراء منزل ثان حيث يمكن قضاء العطلة مرة أو مرتين في السنة. (أنسامد).



