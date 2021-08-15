بيرميرا تشتري حصة الأغلبية في شركة إنجل آند فولكرز

(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - توصلت شركة بيرميرا (Permira) إلى اتفاق لشراء حصة الأغلبية في شركة "إنجل آند فولكرز"، إحدى منصات الوساطة العقارية الرائدة في العالم في القطاع المتميز.



تأسست شركة إنجل آند فولكرز في هامبورج في عام 1977 من قبل عائلة فولكرز، التي ستحتفظ بحصة 40% من أسهم الشركة، التي تعد واحدة من العلامات التجارية الرئيسية للوساطة العقارية في قطاع "الرفاهية".



يمكن للشركة الآن الاعتماد على أكثر من 11500 وكيل عقاري يعملون في 900 مكتب موزعة في 30 دولة مختلفة حول العالم. في عام 2020، ارتفع حجم أعمال شركة "إنجل آند فولكرز" بنسبة 14%، ليصل إلى 937 مليون يورو.



يهدف استثمار بيرميرا في شركة "إنجل آند فولكرز" إلى دعم نمو الشركة من خلال رقمنة نموذج الأعمال ودخول أسواق جديدة، مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة. (أنسامد).



