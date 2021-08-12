ايطاليا..ستائر سولاريس للراحة البصرية والحرارية والصوتية

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - لم يعد يُنظر إلى المظلة الخارجية أو الداخلية على أنها قطعة أثاث فحسب ، بل كعضو وظيفي للاستخدام المريح للغرف على مدار العام وفي ظروف الإضاءة والحرارة المتفاوتة طوال اليوم. تم الرد على هذا التحدي من قبل Solaris Tende ، وهي شركة مقرها بادوا متخصصة في واقيات الشمس المخصصة وعالية الجودة والمتكاملة تمامًا في التصميم المعماري لكل بيئة واحتياجات تعمل منذ سنوات في إيطاليا والخارج.



الآن ، طورت Solaris Tende ، بالتعاون مع البوليتكنيك في تورين ، نهجًا تقنيًا يسمى SOLARLUX ، والذي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المريحة.



يقف Solarlux اليوم باعتباره نظام الإضاءة المشترك الأكثر تقدمًا لبيئات العمل ، مما يضمن تلبية احتياجات الراحة والراحة ، على الرغم من التباين المستمر في الظروف المناخية.



يتطلب النهج متعدد التخصصات القدرة على فهم اللغات الفنية والجمالية المختلفة ، وتقييم العوامل الموضوعية والذاتية ، بما في ذلك الوظائف المختلفة للبيئات التي تتم دراستها على مدار اليوم والأسابيع والفصول ، مع مراعاة الظروف المتغيرة للضوء والحرارة طوال الوقت. اليوم ، في ظروف جوية متفاوتة وفي فصول السنةستائر سولاريس للراحة البصرية والحرارية والصوتية أصبح توفير الطاقة التزامًا أخلاقيًا واقتصاديًا مع ظاهرة الاحتباس الحراري. لهذا السبب ، يجب بناء المباني الجديدة بأنظمة تظليل شمسية خارجية (انظر المرسوم التشريعي 192 والمرسوم التشريعي 311).



يجب أن تكون أنظمة التظليل الشمسي ديناميكية ، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الشمسية في فترات البرد وتقليل انتقال الطاقة الشمسية خلال الفترات الحارة أو خلال الساعات التي تطلق فيها الشمس طاقتها الشمسية على واجهة المبنى. يتيح لك تطبيق التظليل الشمسي الصحيح وحده خفض درجة الحرارة الداخلية من 5 إلى 8 درجات ، مما يقلل من استهلاك الطاقة في حدود آلاف كيلووات / ساعة / سنة لبيئة واحدة. (أنسامد).



