بنك إيطاليا: أسعار المساكن مستقرة ولكن هناك مؤشرات لصعودها

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - أكد بنك إيطاليا أن أسعار المنازل والوحدات السكنية، تحافظ على استقرارها، ولكن هناك علامات ضغط صعودي تزداد خلال الفترة الأخيرة.



وأظهر مسح حديث لسوق الإسكان، أجراه بنك إيطاليا على 1،192 وكيل عقاري في الفترة من 21 يونيه إلى 26 يوليو من العام الجاري، أن أسعار المساكن لم تشهد أي تغيرات، وتحافظ على استقرارها.



ولاحظ الوكلاء تحسن في الطلب خاصة في المناطق الحضرية الراقية، في حين ظلت التخصيصات الجديدة للبيع سلبية في جميع المناطق.



كما ظلت توقعات السوق مستثرة في حين أن تقديرات السوق الوطني تعكس تحسنا، خاصة في أفق العامين المقبلين.



إلى جانب ذلك، فالوكلاء لديهم نظرة واثقة في السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويقدرون أن طلب المتشرين المحتملين سوف يتم توجيهه نحو المنازل المستقلة، وكذلك تلك التي تمتلك مساحات خارجية أكبر، بالمقارنة بالوضع قبل الوباء.



وسوف تساهم إمكانية العمل عن بعد، وخاصة في المناطق الحضرية هذا التوجه.



ووفقا للأرقام، فإن 67،5% من الوكلاء عبروا عن استقرار كبير في أسعار المبيعات في الربع الثاني من عام 2021، وهي حصة أعلى من الاستطلاع السابق.



غير أن 14،6% من المستطلعين قالوا إن الأسعار تشهد ارتفاعا.



(أنسامد).



