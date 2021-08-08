اتفاقية استراتيجية بين مجموعة شركات في مجال العقارات

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - وقعت شركات DeA Capital وDe Agostini وDeA Capital Real Estate sgr ومجموعة Cpi Property والشركة التابعة للمجموعة Nova Re SIIQ اتفاقية استراتيجية تهدف إلى ابرام شراكة في مجال العقارات.



وتنص الاتفاقية أيضًا على استحواذ شركة DeA Capital على حصة أقلية في شركة Nova Re .



تنص الاتفاقية على أن تتعهد الأطراف بالتعاون لتحقيق مشروع مشترك يهدف إلى إنشاء شراكة في سوق العقارات الإيطالي، وأيضًا من خلال تكليف شركة DeA Capital RE بدور المستشار لأداء بعض الخدمات الاستشارية في مجالات الأصول لصالح شركة Nova Re.



سيعتمد المشروع المشترك على خطة إستراتيجية سيتم تطويرها بواسطة شركة Nova Re. لتحقيق هذا المشروع، ستقوم مجموعة Cpi Property وواحدة أو أكثر من شركات مجموعة DeA بالاشتراك ودفع حصة في زيادة رأس مال شركة Nova Re. (أنسامد).



