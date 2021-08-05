إيطاليا: قطاع البناء يعود للانتعاش وتوقعات بنمو 8،6%

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - بعد عام من المقاومة أمام فيروس كورونا المستجد والإجراءات الطارئة التي تم تطبيقها على مدار عام 2020، عاد قطاع البناء للانتعاش مجددا خلال العام الجاري، مع توقعات بتحقيق نمو كبير.



وتشير توقعات الجمعية الوطنية لمشغلي البناء Ance، إلى أن استثمارات البناء خلال العام الجاري، سوف تشهد نمو بنسبة 8،6%.



يوضح رئيس الجمعية في جوة، فيليبو ديلي بياني أنه على الرغم من الأزمة العام المنقضي، تمكن قطاع البناء من مقاومة تأثير حالة الطوارئ، وقلب العلامة السلبية في النهاية، في عام 2021.



وأضاف ديلي بياني أن أزمة كورونا أضافت عامين جديدين للأزمة المستمرة على مدار أكثر من عقد والتي بدأت عام 2008 في القطاع، موضحا أنه خلال عام 2020، فقد كان هناك تراجع جديد بنسبة 10،8% ولكن في مناطق أخرى وصل التراجع إلى 70%.



ورغم هذا التراجع، إلا أن الاستثمارات العامة ظلت إيجابية خلال عام 2020، ففي ليغوريا، تم ضخ 26،8% من الاستثمارات في البنية التحتية الإضافية، بينما في جنوة، حقق قطاع الأعمال العامة نموا باستعادته لـ 12،2% من سوق العقارات السكنية.



وفيما يتعلق بعام 2021، أوضح ديلي بياني أن كل العلامات تظهر انتعاشا حقيقيا خلال العام الجاري، لكن هناك نقاط توحي بضرورة الحذر، منها ارتفاع أسعار مواد المباني، والتي تهدد خطط الشركات.



(أنسامد).



