تورينو: مجموعة "إيرين" تطور أكبر موقع سكني خاص

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - تتولى شركة "إيرين Iren" المختصة بالطاقة الكهربائية، تطوير أكبر موقع سكني خاص يقطنه حوالي ألف مواطن في مدينة تورينو الإيطالية، بتكلفة تصل 20 مليون يورو.



وتعمل الشركة على تحديث فاعلية الطاقة الكهربائية في 4 مباني تضم 336 شقة، والانتقال من جودة الكهرباء من "E"، إلى "A3".



ورغم أن تكلفة المشروع تصل إلى 20 مليون يورو، إلا أنه يستفيد من مبادرة الحوافز Superbonus 110%، مما يعني أن ساكنين المنطقة التي ستشهد التطوير لن يتحملوا أي تكلفة.



يوضح المدير العام للشركة، جوسيب برجسيو: " أنه واحد من 100 مشروع سيتم تطويره في تورينو، بقيمة اجمالية تبلغ 55 مليون يورو"، مؤكدا أن المجموعة تنفذ مشروع في كل المدن التي توجد فيها.



وأضاف برجسيو: "في الإجمالي، هناك أكثر من 400 مشروع في المنطقة، ذهبنا للمس كل عناصر الطاقة التي تسمح لنا بإعادة تطوير العقار"، موضحا أن عمليات التطوير التي تجريها المجموعة ستسمح بخفض لانتاج إلى بين 40 و60%، وهي نتائج اقتصادية هامة للأسر. (أنسامد).



