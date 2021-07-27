عقارات: Jll ، أحجام التداول تنخفض لكن الصفقات تزداد

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - لا تزال أحجام التداول في العقارات في انخفاض لكن المعاملات اخذت في النمو في النصف الأول من عام 2021. وفقًا لآخر تقرير صادر عن JLL "منظور السوق الإيطالي" ، حيث بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات في قطاع العقارات في النصف الأول من عام 2021 3 مليارات يورو ، بانخفاض قدره 15٪ مقارنة بعام 2020 و 26٪ مقارنة بمتوسط ;;الخمس سنوات الماضية.



ترتبط هذه الاحصاءات بشكل خاص بتداعيات الوباء على قطاعي التجزئة والمكاتب. من ناحية أخرى ، فإن عدد المعاملات ينمو (+25 على أساس سنوي) مما يحدد نظرة إيجابية للسوق.



من بين فئات الأصول التي سجلت زيادة كبيرة مقارنة بعام 2020 القطاعات المزدهرة للخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والمعيشة والبدائل.



على الرغم من أن سوق المكاتب هو من بين أولئك الذين عانوا أكثر من غيرهم من تأثير الوباء ، إلا أنه في النصف الأول من عام 2021 ، كان أداء مدينتي ميلان وروما إيجابيًا ، مع نمو بنسبة 14٪ (ميلان) و 49٪ (روما).



ظل المستثمرون الدوليون محوريين. في الواقع ، أثبت المشترون الأوروبيون والعالميون أنهم الأكثر نشاطًا في النصف الأول من العام ، حيث تم استثمار 950 مليونًا و 850 مليونًا ، بينما كان المستثمرون الإيطاليون أكثر حذرًا ، حيث سجلوا قيمة قدرها 650 مليونًا ، أي ما يعادل انخفاضًا يساوي 63 ٪ مقارنة بعام 2020.



(أنسامد).



