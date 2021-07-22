ميلانو: اثنان من مطوري العقارات يتحالفان لتشكيل كيان ضخم

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - تحالف أثنان من كبار المطورين العقاريين في ميلانو وهما، فيدريكو كونسولاندي وماتيو ألباريلو، من أجل إنشاء كيان جديد يحمل اسم "FCMA"، بمحفظة مالية تبلغ 1،2 مليار يورو.



وستعمل الشركة الجديدة في تحديد المناطق والمباني في المدينة التي تحتاج إلى تطوير، وكذلك إدارة جميع مراحل التطوير والاستثمار حتى في الأصول وإدارة التطوير.



الشركة الوليدة ستتولى في الوقت الحالي أعمال أكثر من 20 مشروع تطوير سكني، في محفظتها، بقيمة تبلغ 1،2 مليار يورو، وبمساحة تمتد إلى أكثر من 150 ألف متر مربع، وعدد 1150 شقة سكنية.



وعلق المطور العقاري ماتيو الباريلو: "هدفنا هو إدارة الاستثمار العقاري، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بين المخاطرة والعائد، واتباع مبادئ الاستدامة البيئية. بالنسبة لنا، فجودة المشروع هو أمر ذو أهمية قصوى، والذي يجب أن يؤدي إلى تحسين السياق الحضري الذي يتم إدراج المشروع فيه.



ومن جانبه، أوضح فيدريكو كونسولاندي:" ارتباطنا بالمدينة ومعرفتنا بسوقها العقاري يمتد إلى عقود، لذا، فقد اخترنا العمل في ميلانو كمدينة تمثل بشكل تقليدي، التميز على المستوى الوطني والدولي، وبما يتوافق مع قيمنا ومعايير الجودة"، مضيفا: "نعمل على إعادة الجودة إلى مدينة ميلانو، ونرقى بمعاييرها المعمارية، سواء في المجالات التاريخي أو في مجالات التجديد والتطوير". (أنسامد).



