عقارات: مجموعة أنجيل& فولكرز تحقق أرباح 69% في 6 شهور

(أنسامد) - يوليو 20 - روما - حققت مجموعة "أنجيل&فولكرز" عائدات عمولات عقارية بقيمة 565،6 مليون يورو خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي، أي بنمو وصل إلى 69% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث توقفت العوائد عند مبلغ إجمالي 334،1 مليون يورو.



وتخطى حجم التعاقدات العقارية خلال الستة شهور الأولى من عام 2021، 16 مليار يورو.



وفي قطاع المباني المنزلية، وصل النمو إلى 126% بالمقارنة بالنصف الاول من العام الماصي، في السوق الإيطالي، بحجم أعمال وصل غلى 29،1 مليون يورو (مقارنة بـ 12،9 مليون يورو لنفس المدة من 2020).



وأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة، سفين أوديا:" وباء كورونا عزز التوجه الذي كان موجودا نحو الاستثمار في الممتلكات الثمينة"، مضيفا:" القطاع العقاري يستفيد من طلب متزايد على المباني العقارية من طرف المشترين الباحثين عن استثمارات طويلة المدى بمنظور عوائد مستقرة على الصعيد الوطني والدولي". (أنسامد).



