ضعف الطلب على سوق العقارات في فلورنسا

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - يتماشى وضع سوق العقارات في مدينة فلورنسا الايطالية مع الاتجاه الوطني، حيث ظل الطلب على العقارات ضعيفًا في النصف الأول من عام 2021.



يعزى التغيير الإيجابي في الأسعار إلى ضعف الطلب في مرحلة ابرام الصفقات العقارية، وفقا لمعهد Nomisma الايطالي للابحاث حول سوق العقارات 2021.



وفيما يتعلق بمبيعات القطاع السكني على وجه الخصوص، يفيد المعهد أنه في الربع الأول من عام 2021 وعلى الرغم من عدم وجود طلب قوي للغاية، سجل القطاع السكني نموا بنسبة 17.3%، أي أقل من المتوسط ;;الوطني.



سجلت أسعار المساكن تغيرًا سلبيًا في المنطقة المرموقة ووسط المدينة، بينما ارتفعت الأسعار في المناطق شبه المركزية بنسبة 0.9% والمترامية الأطراف بنسبة 1.9% مدفوعة بطلب أكبر على القطاع.



سجلت الصفقات العقارية نموا بنسبة 37% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. لا تزال قيم العقارات، سواء للمكاتب أو المتاجر، تتراجع على أساس سنوي، في حين أن البيانات الاقتصادية تظهر مؤشرات إيجابية. (أنسامد).



