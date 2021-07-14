لومبارديا: ارتفاع أسعار العقارات السكنية بـ 4،9%

(أنسامد) - يوليو 14 - روما - شهدت أسعار العقارات السكنية في إقليم لومبارديا ارتفاعا ملحوظا، لتسجل زيادة بـ 4،9% خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 2021.



وبحسب مراجعة للأرقام المطروحة للعقارات في لومباردي على موقع "ايموبيليار Immobiliare.it" على مدار الستة شهور، فإن أسعار المتر المربع في الوحدات السكنية وصل إلى 2،253 يورو، أي زيادة بنسبة 4،9%.



وعلى النقيض، فقد انخفض الإيجارات لتصل إلى 14،2 يورو للمتر المربع، أي انخفاض بنسبة 0،7% عما كان عليه في الفترة بين يوليو وديسمبر 2020.



وبحسب المرصد العقاري الإيطالي، فإن الأسعار قد زادت في مونتزا وكومو، بين 4،5% و3،8%. كما سجلت الاسعار ارتفاعا بين سوندوريو وميلان بين 2،9% و2،3%، في حين انخفضت في فاريزي وبرشيا بنسبة بين 2،2% و1% على الترتيب.



وتعد ميلان هي المدينة الأغلى فيما يتعلق بأسعار العقارات السكنية، حيث وصل سعر المتر السكني فيها إلى 4831 يورو. (أنسامد).



