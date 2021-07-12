سترومبلي: مزاد جديد لبيع منزل بيجرمان وروسيليني الأحمر

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - طرح منزل إنجريد بيرجمان وروبرتو روسيليني الأحمر الشهير في جزيرة سترومبلي الإيطالية لمزاد علني، بسعر مبدأي 319،500 يورو.



المنزل اشتهر بكونه مكان تصوير فيلم "سترومبلي.. أرض الله"، الذي تم عرضه في دور السينمات في خمسينات القرن المنصرم، والذي يعد الفيلم الأول الذي قدم فيها روبرتو روسيليني، الممثلة، أنجريد بيرجمان.



وتم تحديد موعد المزاد المقبل في 12 فبراير، ويمكن المشاركة فيه الكترونيا، وذلك بعد أمر من محكمة ميسينيا بترتيب هذا المزاد، مع الدائنين، من قبل أمين المنزل، أنجيلو ريستوتشيا، والمحامي المسؤول عن التصفية، جايتانو دي سالفو.



وتعد هذه المرة هي الرابعة لطرح المنزل للمزاد، الأمر الذي جعل السعر المطروح ينخفض من 700 ألف يورو إلى 319 ألف و500 يورو.



المنزل مبني على الطراز الإيولياني النموذجي، ويمتد على مساحة 220 متر مربع، ويقع في قلب جزيرة سترومبلي، على مسافة صغيرة من الساحة الرئيسية حيث يوجد كنيسة سان فينسينزو.



وكان سكان الجزيرة قد طالبوا بتحويل المنزل إلى متحف مخصص لفيلم "سترومبلي.. أرض الله". (أنسامد).



