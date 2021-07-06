عقارات: بسبب كورونا.. 1،3 مليار يورو من الإيجارات لم تدفع

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - بسبب وباء كورونا، اضطرت حوالي 1،9 مليون أسرة إيطالية إلى تأخير وربما تخطي العديد من عمليات دفع الإيجار بين مارس 2020 ومايو 2021.



وكشف تحقيق أجرته مؤسسة "فاتشيل Facile.it"، أن ما يبلغ قيمته 1،3 مليار يورو من الإيجارات لم تدفع.



واظهر التحقيق أيضا أنه إجماليا، 445 ألف أسرة من الممكن أن يغادروا المساكن التي يؤجرونها، مع نهاية قرار منع الطرد الذي تطبقه الحكومة.



ويوجد في إيطاليا، ما يقرب من 4،3 مليون مؤجر، بإجمالي 5،6 مليون عقار مؤجر بعقود منتظمة. يوضح التحقيق أن عمليات التأخر عن دفع الإيجار وقعت في جميع أنحاء إيطاليا، ولكن النسبة الأكبر كانت في وسط وجنوب البلاد، بمعدل 51%.



النسبة المئوية للمالكين الذين حصلوا على أقساط متأخرة أو لم يستلموا الإيجارات على الإطلاق أعلى أيضا في وسط وجنوب البلاد، ووصلت إلى 39،2% و17،5% على التوالي.



يبين التحقيق أيضا أن 39،7% من المالكيين قرروا إعطاء المستأجرين وقتا إضافيا لدفع المبالغ المستحقة، بينما 16% فضل الاتفاق على اتفاقية اقتصادية جديدة، أما 15،3% فضل اللجوء إلى القانون للحصول على مستحقاته.



أما 14،5% من المالكين فقد قرروا حجز الإيجار غير المدفوع من وديعة الضمان، في حين لجأ 13% إلى استخدام بوليصة التأمين ضد متأخرات المستأجرين، و7،6% الضمان المصرفي. (أنسامد).



