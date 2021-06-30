إيطاليا: ازدهار سوق العقارات السكنية في منطقة سبوليتو

(أنسامد) - يونيو 30 - روما - يمر قطاع العقارات في منطقة سبوليتو في إقليم أومبريا، بفترة ازدهار جيدة، مع تزايد الطلب المستمر على شراء واستئجار العقارات السكنية، الأمر الذي يساهم في نهضة أخرى للمنتجات التجارية والحرفية.



وأوضح باولو كارياني، الوكيل العقاري في سبوليتو، بحسب بيان للغرفة التجارية في أومبريا، أن هناك زيادة كبيرة في بيع المنازل نتيجة تجمع العديد من العوامل الإيجابية، مثل انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى تاريخي، وكذلك الرهون العقارية القريبة التي تقترب من الصفر، وتقديم حوافز ضريبية كبيرة للتجديدات لاسيما في المراكز التاريخي والضواحي، مشيرا إلى أن 90% من المشترين، من المحليين.



ورغم الزيادة المستمرة في الطلب، إلا أن الأسعار تظل مستقرة بشكل عام في سبوليتو، بحسب كارياني.



إلى جانب ذلك، فخلال الأشهر الأخيرة، شهدت المنطقة عودة للمشترين من الخارج، معظمهم من الأمريكيين، الذين يفضلون المراكز التاريخية.



(أنسامد).



