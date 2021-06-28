زيادة بـ1،1% في أسعار الوحدات السكنية في الربع الأول من 2021

(أنسامد) - يونيو 28 - روما - سجلت أسعار الوحدات السكنية التي
اشترتها الأسر، خلال الربع الأول من عام 2021، لأغراض سكنية أو
استثمارية، ارتفاعا بنسبة 1،1% بالمقارنة بالربع الأخير من عام
2020، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وبين المعهد أن الزيادة المتوقعة لأسعار المساكن على أساس سنوي
ستبلغ 1،7%.
وكانت أسعار المساكن قد شهدت ارتفاعا بنسبة 1،5% خلال الربع الأخير
من عام 2020.
ويرجع هذا الارتفاع إلى الزيادة المطردة في أسعار المساكن الجديدة،
التي زادت بمعدل 3،9%، بالمقارنة بالربع السابق، حيث سجلت ارتفاعا
بـ 1،8%.
وفيما يتعلق بأسعار الوحدات السكنية القائمة، فقد زادت بنسبة 1،2%،
في تباطؤ بالمقارنة بالربع الأخير من عام 2020، حيث سجلت 1،3%.