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زيادة بـ1،1% في أسعار الوحدات السكنية في الربع الأول من 2021
    (أنسامد) - يونيو 28 - روما - سجلت أسعار الوحدات السكنية التي اشترتها الأسر، خلال الربع الأول من عام 2021، لأغراض سكنية أو استثمارية، ارتفاعا بنسبة 1،1% بالمقارنة بالربع الأخير من عام 2020، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

    وبين المعهد أن الزيادة المتوقعة لأسعار المساكن على أساس سنوي ستبلغ 1،7%.

    وكانت أسعار المساكن قد شهدت ارتفاعا بنسبة 1،5% خلال الربع الأخير من عام 2020.

    ويرجع هذا الارتفاع إلى الزيادة المطردة في أسعار المساكن الجديدة، التي زادت بمعدل 3،9%، بالمقارنة بالربع السابق، حيث سجلت ارتفاعا بـ 1،8%.

    وفيما يتعلق بأسعار الوحدات السكنية القائمة، فقد زادت بنسبة 1،2%، في تباطؤ بالمقارنة بالربع الأخير من عام 2020، حيث سجلت 1،3%.

    (أنسامد).

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